Kütahya’da iş cinayeti: İnşaattan düşen 43 yaşındaki işçi öldü

Yayınlanma: 05.10.2024 - 11:16

Güncelleme: 05.10.2024 - 11:18

Alınan bilgiye göre, Gaybiefendi Mahallesi’nde inşaatta işçi olarak çalışan 43 yaşındaki Yılmaz Kocadağ, bir anda dengesini kaybederek zemine düştü.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’nde kaldırılan Kocadağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla alakalı soruşturma başlattı.