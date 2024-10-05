Kütahya’da iş cinayeti: İnşaattan düşen 43 yaşındaki işçi öldü

Kütahya’da çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya’da iş cinayeti: İnşaattan düşen 43 yaşındaki işçi öldü
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İHA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 11:16

Alınan bilgiye göre, Gaybiefendi Mahallesi’nde inşaatta işçi olarak çalışan 43 yaşındaki Yılmaz Kocadağ, bir anda dengesini kaybederek zemine düştü.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’nde kaldırılan Kocadağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla alakalı soruşturma başlattı.


Etiketler: #iş #işçi ölümleri #İşçi

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