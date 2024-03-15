İş cinayeti: Üzerine makine devrilen işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:57

Güncelleme: 15.03.2024 - 10:57

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde faaliyet gösteren Sampa Otomotiv'de önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada bakım onarım işinde çalışan Hidayet Özer'in üzerine kauçuk enjeksiyon makinesinin plakası devrildi. Demir plakanın altında kalan işçi ağır yaralandı.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hidayet Özer, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Özer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.