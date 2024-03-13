Kayseri'de iş cinayeti: Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de sulama sistemi inşaatında toprak altında kalan işçi öldü.

AA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 17:46
Kayseri'de iş cinayeti: Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yapımı devam eden kapalı sulama sistemi inşaatında, toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ovaçiftliği Mahallesi yakınlarındaki kapalı sulama sistemi inşaatında toprak kayması meydana geldi. İşçilerden F.A, toprak altında kaldı.

Olay yerinde yaşamını yitiren F.A'nın cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


iş haberleri işçiler haberleri Cinayet haberleri

İlgili Haberler

Maden ocağında iş cinayeti: Üzerine mermer bloğu düşen TIR şoförü hayatını kaybetti

Maden ocağında iş cinayeti: Üzerine mermer bloğu düşen TIR şoförü hayatını kaybetti
Antalya'da iş cinayeti... Çatıdan düşen işçi öldü!

Antalya'da iş cinayeti... Çatıdan düşen işçi öldü!
Trabzon'da iş cinayeti... İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti!

Trabzon'da iş cinayeti... İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aydın Erdem: Mayıs 2023 seçimlerinden sonra her iki seçmenden biri parti adı belirtmeden kararsıza döndü

Aydın Erdem: Mayıs 2023 seçimlerinden sonra her iki seçmenden biri parti adı belirtmeden kararsıza döndü
Engelleri aşan bir irade: Paul Alexander’ın demir akciğerlerdeki yaşam savaşı

Engelleri aşan bir irade: Paul Alexander’ın demir akciğerlerdeki yaşam savaşı
Kanal İstanbul rantı: AKP’li Sultangazi Belediyesi proje güzergâhına yakın taşınmazlarını satışa koydu

Kanal İstanbul rantı: AKP’li Sultangazi Belediyesi proje güzergâhına yakın taşınmazlarını satışa koydu
Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’dan ‘sürpriz’ değişim

Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si İlayda Alişan’dan ‘sürpriz’ değişim
Seçimden sonra bekleniyordu... Nakit avansta taksit sayısı düşürüldü mü? Bankalardan 'nakit avans' kararı

Seçimden sonra bekleniyordu... Nakit avansta taksit sayısı düşürüldü mü? Bankalardan 'nakit avans' kararı
Gelinim Mutfakta’da yapılan soğan dolması tarifi… Soğan dolması nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta’da yapılan soğan dolması tarifi… Soğan dolması nasıl yapılır?
Avukatları duyurdu: Demirtaş'a 'arama' dayatması

Avukatları duyurdu: Demirtaş'a 'arama' dayatması
Survivor All Star’da sular durulmuyor! Yunus Emre ve Yaman birbirine girdi

Survivor All Star’da sular durulmuyor! Yunus Emre ve Yaman birbirine girdi