İş güvenliği uzmanı iş cinayetinde hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş güvenliği uzmanı, fabrika inşaatında merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 16:47
İş güvenliği uzmanı iş cinayetinde hayatını kaybetti
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Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika inşaatında çalışan iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül (22) dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine inşaata sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sarıgül, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sarıgül müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Manisa İşçi inşaat iş güvenliği uzmanı

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