Torbalı Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 19 bin 700 TL oldu

Yayınlanma: 04.08.2023 - 15:44

Güncelleme: 04.08.2023 - 15:58

İzmir’in Torbalı Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında iki yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı. Torbalı Belediye bahçesinde düzenlenen törene Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Belediye İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, CHP Torbalı İlçe Başkanı Övünç Demir, belediye meclis üyeleri ve TORBEL çalışanları katıldı. Ayrıca TİS töreninde Belediye İş Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Cumali Akay, 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Atalay, 3 No’lu Şube Başkanı Musa Kayacı ve 5 No’lu Şube Başkanı Yılmaz Alkan da TORBEL işçilerini yalnız bırakmadı.

BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ

Torbalı Belediye işçileri imzalanan sözleşme kapsamında en düşük 19 bin 700 lira maaş oldu. Daha önce bin lira olan ve iki defa ödenen bayram ikramiyeleri ise 2 bin liraya çıkarılıp, bayram ikramiyesi sayısı da 4’e çıkarıldı. Ayrıca başkan Tekin, geriye dönük olarak da en kısa zamanda tüm işçilerimize 5’er bin TL ödeme yapılacağını da müjdeledi.

İmza töreninin ardından, belediye çalışanları Başkan Mithat Tekin’e çiçek verdi. Toplu sözleşmeyi memnuniyetle karşılayan işçiler, halay çekerek, zeybek oynayarak kutladı. İşçilere Başkan Tekin de eşlik etti.

"BİZİM SİYASETİMİZ EKMEK SİYASETİ"

İmza töreninde konuşan Belediye İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, “Haziran ayından bu yana bir toplu sözleşme süreci yaşadık. Belediye ile hiçbir zaman diyaloğu koparmadık. O süreçte başkanımız da yanımızda durdu. Biz emekçilerin yalnızca ekmek siyaseti olur. Ailemizi geçindirip, namerde muhtaç etmemek tek amacımız. Zor bir süreçti, mutlu sonla tamamlandı. Bir sözüm de Belediye Başkanımız Mithat Tekin’e Belediyenin maksimum bütün imkanlarını zorladı. Arkadaşlarımıza güzel bir sözleşme imzalatma gurur yaşattı bize. Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

TEKİN: BÖLÜNÜRSEK YOK, BÖLÜŞÜRSEK TOK OLURUZ

Törende söz alan ve sözleri sık sık ‘En büyük başkan bizim başkan’ sloganlarıyla kesilen Başkan Tekin, “Bugün bizler için tarihi ve güzel bir an. Bugünden itibaren ilerleyen yıllarda işçilerimiz adına atılacak her adım, her imza, her anlaşma bir milat olacak, kazanan her daim emeğini, yüreğini ve alın terini Torbalı Halkı için harcayacak işçilerimiz olacaktır. Bizler Torbalı Belediyesi olarak aynı sofraya, bereketli olsun dileklerimizle hep birlikte kaşık sallayan büyük bir aileyiz. Bölünürsek yok, bölüşürsek tok oluruz anlayışımızla çıktığımız bu yolda kazandığınız tüm hakların sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Göreve geldiğimizden bu yana serdiğimiz asfaltlar, döşediğimiz kilit taşlar, ilçemize kazandırdığımız taziye evleri, sağlık ocakları, kurs merkezleri, kafeteryalar, çay bahçeleri, düğün salonları, hayvan ameliyathanesi, hizmete açtığımız parklar, pırıl pırıl sokaklar, kaldırımlar, kavşaklar ve refüjlerde, yaptığımız festivallerde hep siz işçi, emekçi kardeşlerimizin imzası var” diye konuştu.

“GÜNLÜK PRİM VERİLECEK”

Toplu sözleşmenin detaylarını aktaran Başkan Tekin, “Bugün atılan imzalarla en düşük işçi maaşı ortalama 19.700 TL olmuştur, ayrıca 1000 lira olan ve iki bayramda verdiğimiz bayram ikramiyeleri 2000 TL’ye çıkartılmış olup, bayram ikramiyesi sayısı da 4’e yükseltilmiştir. İlaveten işçilerimizin yaptıkları işlerin ağırlığına göre günlük primler verilecektir. Geriye dönük olarak da en kısa zamanda tüm işçilerimize 5’er bin TL ödeme yapılacaktır. Bunların yanı sıra başta iş güvencesi olmak üzere, sözleşme ile garanti altına aldığımız sosyal ve mali hakların öncelikle kıymetli mesai arkadaşlarımız ve ailelerine, belediyemize hayırlı olmasını diliyor, katılım gösteren siz dostlarımıza sevgi ve selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı