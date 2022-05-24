İş insanı Enver Paralı'ya yapılan miras vurgunu boşa çıktı: Mahkeme varislikten çıkardı

24 Mayıs 2022 Salı, 12:04

1 Ağustos 2013'te hayatını kaybeden Enver Paralı'nın yüz milyonlarca liralık 'miras' davasına ilişkin davada karar açıklandı. Karar göre, Paralı'nın 5 çocuğu ve eşi sahte, mirası kendi üzerilerine geçirmek için düzenledikleri sahte imzalar ve belgeler nedeniyle, 'sahte evrak düzenleme' ve 'dolandırıcılık' suçlarından varislikten çıkarıldılar. Oğlu Galip Paralı'nın 22 yıl hapsi istenirken; miras, iş insanı Paralı'nın torunlarının oldu.

"FAYDASIZ SAHTECİLİK"

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, 1 Ağustos 2013 tarihinde beyin kanaması geçiren iş insanı Enver Paralı hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 1.5 ay hatanede yatan Paralı'nın oğlu Ahmet Galip Paralı, babasından 28 Ağustos 2013 tarihli bir vekâletname alarak, Paralı’nın yüz milyonlarca liralık gayrimenkulleri, borsa hisseleri ve hesabındaki yüklü miktardaki nakit para oğlu Ahmet Galip Paralı’ya ve üçüncü şahıslara aktarıldı. Paralı’nın torunu Ömerhan Kuru, durumu fark edince savcılığa şikâyet etti. Savcılığın bilirkişilere hazırlattığı raporlarla yüzlerce milyon liralık devirlere dayanak olan imza ve belgelerin sahte olduğu anlaşıldı. Toplam 35 ayrı özel ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı suçlamasıyla dava açıldı. Savcılık yüz milyonlarca lira değerindeki 69 gayrimenkulün de yasal mirasçılara devrini istedi. Kuru, bunun üzerine sahtecilik yapan Paralı'nın çocuklarına ilişkin 'mirastan men edilmeleri' yönünde dava açtı. Mahkeme 17 Mayıs'ta talebi kabul ederek, Paralı'nın çocuklarının ve eşinin mirastan mahrum bırakılmasına karar verdi. Miras, torunlara intikal edecek.







