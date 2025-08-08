Halit Yukay'ı 3’üncü günde arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürüyor. Peki, İş insanı Halit Yukay kimdir? Halit Yukay bulundu mu, kayıp mı?

HALİT YUKAY KİMDİR?

Halit Yukay, 1982 doğumlu, 43 yaşında Türk iş insanıdır. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi vardır, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapmaktadır. Mazu Yachts, kişiye özel lüks yatlar tasarlayıp üreten, Türkiye merkezli bir şirkettir ve yurtiçi ile yurtdışında tanınmıştır.

HALİT YUKAY BULUNDU MU?

Halit Yukay henüz bulunmadı. Arama çalışmalarına başlayan ekipler tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde buldu. Yukay’a ulaşamayan ekiplerin arama- kurtarma çalışması devam ediyor.

YÜK GEMİSİ KAPTANI GÖZALTINA ALINDI

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ı (43) arama çalışmaları 3’üncü günde devam ederken, yürütülen soruşturma kapsamında yük gemisi kaptanı C.T., ’Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen C.T.’nin, kaza bölgesinden geçiş yapan yük gemisinin kaptanı olduğu öğrenildi.