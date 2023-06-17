İş insanı Yalçın Gümüşsoy jet ski kazasında hayatını kaybetti
Muğla'nın Dalaman ilçesinde tatil yapan iş insanı Yalçın Gümüşsoy, kullandığı jet skinin bir teknenin halatına takılarak devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Dalaman'ın Hamam Koyu'nda, 15 Haziran günü akşam saatlerinde; iş insanı Yalçın Gümüşsoy yönetimindeki jet ski, kontrolden çıkarak bir teknenin halatına takılarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Yalçın Gümüşsoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gümüşsoy'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan iş insanı Yalçın Gümüşsoy'un cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Ahılı köyünde toprağa verildi.
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