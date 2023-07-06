İş insanına silahlı saldırı düzenlemişlerdi... 6 şüpheli ile azmettirici yakalandı!

Eskişehir'de bir iş insanına yönelik silahlı saldırının şüphelisi 6 kişi ile azmettiricisi yakalandı.

AA İHA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 15:17
İş insanına silahlı saldırı düzenlemişlerdi... 6 şüpheli ile azmettirici yakalandı!
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Ocak'ta merkez Odunpazarı ilçesindeki Yeni Mahalle Porsuk Bulvarı'nda iş insanı Tufan C.'nin silahla kolundan ve dizinden yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kent genelinde belirlenen çok sayıda adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliler Sedat K., Caner M., Şahin T., Murat K., Soner T. ile Serdar D.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan Sedat K., Caner M., Şahin T. ile Murat K. tutuklandı. Soner T. ve Serdar D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Şahin K. ise, Ankara'da düzenlenen operasyonda yakalanarak Eskişehir'e getirildi.

Zanlı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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