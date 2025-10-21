Cumhuriyet Gazetesi Logo
İş insanının cinayet şüphelisi: 'Beni vuracağını anlayınca sıktım'

21.10.2025 12:02:00
DHA
Kayseri'de iş insanı Mustafa Yerli’yi (32), tabancayla vurup öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Erkan Turhal’ın (49) ifadesi ortaya çıktı. Yeğenlerinin bıçaklanması nedeniyle, Yerli ile aralarında husumet olduğunu belirten Turhal, "Ben araçtan inmeden önce Mustafa Yerli araçtan indi. Ben araçtan inince de bana silah doğrulttu. Ben de üzerimdeki silahı çektim. İlk önce boşa sıktım. Beni vuracağını anlayınca da mecburen üzerine sıktım" dedi.

Olay, 18 Ekim'de, Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte müteahhitlik yapan Mustafa Yerli ile aralarında husumet olduğu iddia edilen iş insanı Erkan Turhal, mahalle mezarlığı önünde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Turhal, üzerindeki silahla Yerli’ye ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde iş insanı Yerli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Erkan Turhal’ı yakaladı. Turhal, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

"ARACI ÖNÜME KIRDI"

Erkan Turhal’ın ifadesi ortaya çıktı. Turhal'ın ifadesinde Mustafa Yerli ile aralarında husumet olduğunu söyleyen şüpheli Erkan Turhal, "Yeğenlerim U.Ö. ve E.T., Mustafa Yerli’nin yeğeni E.S. tarafından 8 ay önce bıçaklanmıştı. Bu yüzden aramızda husumet oluştu. Bu olaydan sonra karşı taraf tarafından birçok tehdide maruz kaldık” dedi.

Olay günü İncesu ilçesindeki galeride mangal yaktıklarını da anlatan Turhal, "Kayseri’ye dönerken bir aracın bizi takip ettiğini fark ettim. Yanımdakilere aracın kime ait olduğunu sordum. Kim olduğunu bilmediler. ‘Yol verin geçsin’ dedim. Biz yavaşlayınca takip eden araç bizi geçti. İleride bu araç tekrar yavaşladı. Arkadaşımı bıraktıktan sonra başka bir arkadaşımla Akin Mahallesi’ne gittim. Daha sonra aracı başkalarına sorduğumda söz konusu aracı E.S.’nin sürdüğünü öğrendim. O sırada da önümden Mustafa Yerli’ye ait olduğunu bildiğim araç geçti. Mezarlığa doğru aracımla devam ederken, beni takip eden araç yeniden takibe başladı. Mezarlığın önünde de aracı önüme kırdı. Araçta 2 kişi olduğunu biliyorum. Araçta Mustafa Yerli ve başkası vardı. Ben araçtan inmeden önce de Mustafa Yerli araçtan indi. Ben araçtan inince de bana silah doğrulttu. Ben de üzerimdeki silahı çektim. İlk önce boşa sıktım. Beni vuracağını anlayınca da mecburen üzerine sıktım. Bu sırada Mustafa Yerli ile birlikte araçta olan kişi kaçtı. Onu daha önce tanımazdım. Sonrasında ben de panikleyerek kaçtım. Olay tamamen kendimi savunmamdan ibarettir. Öldürme amacım yoktu. Pişmanım” ifadelerini kullandı. 

