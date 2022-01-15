İş kadınına 'uyuşturucu' kumpası şüphelilerine operasyon: 10 gözaltı
Kayseri'de, borç meselesinden tartıştıkları iş insanı N.C. adlı kadının villasına şantaj için uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yaşayan iş kadını N.C., borç meselesinden tartıştığı kişilerin villasına uyuşturucu sakladığı ve kendisine 'uyuşturucu ticareti' suçlaması üzerinden şantaj yaptığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, şantaj yaptığı öne sürülen 10 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alan şüphelilerin, suçlamaları reddettikleri öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan S.Ç.D., M.D., İ.P., M.C., S.Ö., A.K. ve M.U., Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 3’ünün ise emniyetteki sorgusu sürüyor.
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