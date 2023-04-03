İş makinelerinin varlığıyla dikkat çeken Kız Kulesi restorasyonunda son durum

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 12:35

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 12:35

İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Geçen eylül ayında başlatılan restorasyon çalışmalarının mayıs ayı başında bitmesi bekleniyor. Kız Kulesi'nin üst bölümünü çevreleyen iskelenin sökülmesinin ardından kubbesi ortaya çıktı.

Sosyal medyada kulenin bulunduğu alanda iş makinelerinin bulunması dikkat çekmişti.

Kız Kulesi'nin restorasyonunla ilgili yapılan son açıklamada ise "Kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarılmış" denilmişti. Kaplama ve sonlandırma aşaması bitmek üzere olan kubbede yapılan son çalışmalar havadan görüntülendi. Kız Kulesi'nin restorasyonun yanı sıra deprem güçlendirme çalışması yapıldığı bildirildi.

"DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLİYOR"

Restorasyonla ilgili bilgilendirmede, "Tarihi yığma duvarlardaki güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. İmalatları tamamlanan kale duvarlarında iskele sökümleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Diğer mahallerde de iskele sökümlerine devam edilecektir. Kız kulesinin bekası açısından kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde ortaya çıkan zemin zafiyetlerine yönelik tahkim çalışmaları başlamış ve zemin güçlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılmaktadır. Böylece yapının etrafı olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirilmektedir. Ada bünyesinde gerçekleşen tahkim güçlendirme ve kule-kale mahallerindeki diğer imalatlar koordineli olarak devam edilmektedir" denilmişti.