Kız Kulesi’ni restore eden şirket ihya edilmiş: İki yılda milyon liralık ihaleler

06 Eylül 2022 Salı, 09:01

Kız Kulesi’nin restorasyon işiyle gündeme gelen ve AKP Üsküdar İlçe Yürütme Kurulu Üyesi Muhammet Emin Sarıoğlu ile akrabası Muhammet Fatih Sarıoğlu’nun kurucusu olduğu Iras Yapı isimli şirketin kamudan aldığı on milyonlarca liralık ihalelerin detayları belli oldu. Şirketin, Ayasofya’nın restorasyonunu da kapsayan toplam dört restorasyon işi için Haziran 2020-Temmuz 2022 döneminde 27 milyon 576 bin 97 TL’lik sözleşme imzaladığı öğrenildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün açıklaması kamuoyunu tatmin etmezken gözler de restorasyon işini yapan şirkete çevrildi. TMSF’ye devrinin ardından Nurettin Canikli’nin danışmanlarının kayyum olarak atandığı iddiaları ile gündeme gelen Koza Holding’den karşılıksız para transferi yapıldığı öne sürülen Iras Yapı’nın kamudan aldığı ihalelerin büyüklüğü de dikkati çekti.

ŞİRKET AYASOFYA’DA DA VAR

İhale kayıtlarına göre şirket, Haziran 2020-Temmuz 2022 dönemleri arasında kamudan toplam 27 milyon 576 bin 97 TL’lik dört adet iş aldı. Tamamı, “istisna” kapsamında gerçekleştirilen ve tarihi yapıların restorasyonunu kapsayan dört işten üçünü tek başına üstlenen Iras Yapı, “Ayasofya Külliyesi Bütüncül Projeleri ile Türbelerin, Sıbyan Mektebinin ve Muvakkithanenin Restorasyonu” işinde ise Hassa Mimarlık ve Adamak Restorasyon isimli şirketler ile iş ortaklığına gitti.

Şirketin kamudan aldığı işlerin detayları ise ihale kayıtlarına şöyle yansıdı:

İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü:

Cami Tuvaletleri Yenileme Uygulama İşi, 950 bin TL.

Fatma Sultan Sıbyan Mektebi ve Bitişiğinde Bulunan Ahşap Yapı Çevre Düzenlemesi İşi, 2 milyon 380 bin TL

Vakıflar Genel Müdürlüğü:

Ayasofya Külliyesi Bütüncül Projeleri İle Türbelerin, Sıbyan Mektebinin ve Muvakkithanenin Restorasyonu İşi, 23 milyon 51 bin TL (Hassa Mimarlık ve Adamak Restorasyon şirketleri ile birlikte)

İstanbul Valiliği:

Bahçe Duvarı Restorasyonu İşi, 1 milyon 194 bin TL

HALK BİLGİLENDİRİLMEDİ

Öte yandan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları Eylül 2021’de başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınan ve brandayla çevrilen Kız Kulesi’nin son hali sosyal medyada tartışma yarattı. Kulenin üst kısmının olmadığı ve söküldüğü ifade edildi.

TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu ve Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, restorasyonla ilgili halkın bilgilendirilmemesinin büyük bir sorun olduğuna değinmişti. Muhcu ve Yaşar, restorasyon sürecinin takip edilmesi gerekiğinin altını çizmişti.

YAPILAN İŞLEMLER UYGUNMUŞ

İstanbul’un tarihi simgelerinden biri olan Kız Kulesi’ndeki restorasyon tartışmaları sürüyor. Tarihi yapının külah kısmının yerinden sökülerek restore edilmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

Kız Kulesi Danışma Kurulu Üyesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, tarihi yapıya giderek incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Ahunbay, yapılan işlemlerin ‘uygun’ olduğunu söyledi.

"Sökülmesi gereken kısım sökülmüş” diyen Prof. Dr. Ahunbay, şu açıklamalarda bulundu:

“Şimdi ince temizlik yapılacak. Kalan döşemedeki demir donatılar kaldırılacak ondan sonra da restorasyon için hazırlıklar başlayacak. Uygun şekilde yapılmış, fazla bir söküm yok, her şey yolunda. Restorasyonda çay pişirir gibi 10 dakika sonra demlendi olayı yok, değişik teknikler kullanılıyor sağlamlaştırma restorasyonu en sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmek sabırla özenle olur. Gelecek seneye umarım bitecek. Umuyoruz dıştan görünüşte malzeme olarak aynı etkiyi yaratacak malzemeler kullanılacak.”

Öte yandan betonarme külah kısmının sökülerek aslına uygun şekilde ahşap yapılması planlanıyor.