İş yeri önündeki motosiklet, park halindeyken 3 kazaya karıştı

Isparta'da Yavuz Şimşek'in iş yeri önüne park ettiği motosikleti, 3 kazaya karıştı. Biri aynı gün olmak üzere 3 araç, park halindeki motosiklete çarptı. Son kazada ise sürücü çarptığı motosikleti aracının bagajına yükleyip götürmek istedi ancak fazla ilerleyemedi. Bagajında motosiklet yüklü otomobil bu kez park halindeki minibüse çarptı. Son kazanın ardından motosiklet yediemine götürüldü.

DHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 14:53
İş yeri önündeki motosiklet, park halindeyken 3 kazaya karıştı
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Isparta'da esnaf Yavuz Şimşek'in kent merkezi Özkanlar Kavşağı’ndaki iş yeri önüne park ettiği motosikleti, 3 ayrı kazaya karıştı. İlk kaza, 26 Kasım 2023'te saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

Karşı şeritten gelen kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları aşarak Şimşek'in iş yeri önünde, park halindeki 32 ABZ 022 plakalı motosikletine, ardından elektrik panosuna çarptı.

Yavuz Şimşek, yere savrulup hasar gören motosikletini kaldırıp, tekrar aynı noktaya park etti. Bu kazanın ardından aynı gün saat 07.00 sıralarında geri manevra yapan bir otomobil motosiklete çarptı.

Devrilen motosikleti otomobilinin altına alıp sürükleyen sürücü, çevredekilerin uyarısı sonucu durdu. Şimşek'in motosikleti bu kazada da hasar aldı.

ÇARPTIĞI OTOMOBİLİ BAGAJA YÜKLEYİP GÖTÜRDÜ

29 Nisan akşamı ise, aynı yerde park halindeki motosiklete, sürücü M.A.'nın kontrolünden çıkan otomobil çarptı. Kaza sonrası motosiklet yola savrulurken, sürücü motosikleti otomobilin bagajına yükleyip, olay yerinden ayrıldı.

Sürücü, dakikalar sonra bu kez park halindeki bir minibüse çarparak durdurdu. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bagajından fırlayan motosiklet yola savruldu. Kazada otomobil sürücüsü M.A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü M.A., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yavuz Şimşek'e ait motosiklet ise dava süreci nedeniyle yediemin otoparkına çekildi. Bu arada, 3 farklı kaza, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kaza ile ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.


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