Cumhuriyet Gazetesi Logo
İş yeri sahibi ile müşteri arasında kavga: Tüfekle ateş açtı

İş yeri sahibi ile müşteri arasında kavga: Tüfekle ateş açtı

3.07.2026 17:12:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İş yeri sahibi ile müşteri arasında kavga: Tüfekle ateş açtı

Adana'da müşteri olarak gittiği tekel bayisinde iş yeri sahibi ile tartışıp kavga eden kişi, av tüfeğiyle ateş açıp kaçtı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay saat 12.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı’nda meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen kişi, caddedeki tekel bayiye gidip içki satın aldı. Şüpheli, aldığı içkileri dükkanda içmek isteyince iş yeri sahibiyle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, evden getirdiği av tüfeğiyle iş yerine ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar iş yerinin duvarlarına isabet etti.

Olaya çevredekiler müdahale ederken, şüpheli kaçtı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Konular: #Adana #tüfek