İşyerinde unuttuğu çantasını alma görüntüsü film sahnelerini aratmadı

28 Kasım 2022 Pazartesi, 12:28

Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde çalışan Ümit Canlı, mesai bitiminden sonra işyeri otomatik kepengi kapanırken, el çantasını işyerinde unuttuğunu fark etti.

Yarı kapanan kepengin altından işyerine giren Canlı, daha sonra çantasını alarak tam kapanmak üzere olan kepengin altından yuvarlanarak kendisini dışarı attı. Canlı’nın bu hareketi ise film sahnelerini akla getirdi.

O gün yaşananları anlatan Ümit Canlı, “O gün akşam işlerimiz bitti. İşyerimizi kapatıyorduk. Arkadaş da otomatik kepengi kapatma butonuna bastı ayrıldı. Sonra ben çantamın içeride kaldığını fark ettim. Yarı kapanmıştı kepenk. Daha sonra koştum çantamı aldım dışarı çıkacağım zaman tam kapanmak üzereydi altından yuvarlanarak geçtim. Bize de bir anı oldu bu durum” dedi.