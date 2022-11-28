İşyerinde unuttuğu çantasını alma görüntüsü film sahnelerini aratmadı
Osmaniye’de bir işyerinde çantasını unutan çalışanın, tam kapanmak üzere olan otomatik kepenkten geçip tekrardan kapanmak üzere olan kepengin altından yuvarlanarak geçme anı akıllara film sahnelerini getirdi.
Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde çalışan Ümit Canlı, mesai bitiminden sonra işyeri otomatik kepengi kapanırken, el çantasını işyerinde unuttuğunu fark etti.
Yarı kapanan kepengin altından işyerine giren Canlı, daha sonra çantasını alarak tam kapanmak üzere olan kepengin altından yuvarlanarak kendisini dışarı attı. Canlı’nın bu hareketi ise film sahnelerini akla getirdi.
O gün yaşananları anlatan Ümit Canlı, “O gün akşam işlerimiz bitti. İşyerimizi kapatıyorduk. Arkadaş da otomatik kepengi kapatma butonuna bastı ayrıldı. Sonra ben çantamın içeride kaldığını fark ettim. Yarı kapanmıştı kepenk. Daha sonra koştum çantamı aldım dışarı çıkacağım zaman tam kapanmak üzereydi altından yuvarlanarak geçtim. Bize de bir anı oldu bu durum” dedi.
Video Haberler
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bizimkiler'in Ulviye'sinden kahreden haber
- ‘Bu karı’ diyene dikkat ettiniz mi
- 'En az 25 bin 400 TL olmalıdır...'
- 'Kulak çekme' polemiği: İYİ Parti'den açıklama
- TKH Genel Başkanı Tekerek dahil partililer gözaltında
- Anneden çocuğuna 'işkence' iddiası
- 'Kameralar, kayıt alındı mı?'
- Bildikleri halde uyarmamışlar, açığa çıktı...
- 'Dokunmadık gönül bırakmayacağız...'
- Organize belirsizlik