İş yerinde uyurken yangın çıktı, feci şekilde can verdi!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 11:14

Güncelleme: 23.01.2025 - 11:49

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi Ataışık Sokak'ta bulunan bir iş yerinde yangın meydana geldi.

İddiaya göre; henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, geceyi iş yerinde geçiren ve içeride kalan Ömer Coşar adlı genç yanarak hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

İş yerinin de küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatılırken, Coşar'ın cenazesi önce Mut Devlet Hastanesi'ne oradan da otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.