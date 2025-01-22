Otel yangınında can verdiler... Aynı aileden 4 kişi, toprağa verildi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 15:33

Güncelleme: 22.01.2025 - 15:33

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangında Nöroloji Uzmanı Ahmet, sınıf öğretmeni eşi Habibe ile çocukları Vedat ve ikizi Sedat ile Esat Çetiz hayatını kaybetti. İkizlerden Sedat Çetiz için cesedinin tespiti için yakınlarından DNA örneği alındı.

Çetiz çifti ile çocukları Vedat ve Esat için ise Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Çetiz ailesinin yakınları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı. Çetiz ailesinin cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

"HEP BERABER CENNETTELER"

Çetiz ailesinin yarıyıl tatili nedeniyle pazar günü otele giriş yaptığı ve 11'inci katta konakladığı belirtildi. Habibe Çetiz'in eniştesi Ural Özdemir, dün sabah saatlerinden itibaren aileye ulaşamadıklarını belirterek, "3 kardeşi de kaybettik maalesef. Sabah erken saatlerde haberi televizyondan duyduktan sonra endişelenmeye başladık; ama tabii ki umudumuzu hiç kesmedik. Ancak maalesef sonra acı gerçeği öğrendik. Daha yeni gitmişlerdi tatile. Çok iyi bir aileydiler. Çocuklar çok zekiydi. Anne zaten öğretmen olmanın verdiği bir tecrübeyle hem ev hanımı hem de çok iyi bir anneydi. Çocuklarını çok güzel yetiştiriyordu. Çok uyumlu bir çiftti. Zaten çok güzel kardeşlerimizdi. Mutlu bir yuvaları vardı. Şu anda yine cennette hep beraberler. Aileleri, yuvaları bozulmadı. Hep beraber cennetteler. Şehit olduklarını biliyoruz. Ona inanıyoruz. Çocuklarımız zaten çok küçük yaştaki meleklerimiz. Sabretmesi çok zor" dedi.