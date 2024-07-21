İsale hattı patladı, çukura otomobil düştü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patlağı sonrası oluşan çukura otomobil düştü.
Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ana isale hattı patladı. Patlama sonrası yolda dev çukur oluştu. Patlamadan kısa süre sonra bölgeden geçen otomobil ise çukura düşerek mahsur kaldı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi. MUSKİ ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olay yerine ekiplerin çabası sonucunda çukura düşen otomobil kurtarılırken, olayda yaralanan olmadı.
Bölgede su kesintisi yaşanacağı bildirildi.
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