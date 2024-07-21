Sinop'ta feci kaza... Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 21.07.2024 - 07:53

Güncelleme: 21.07.2024 - 07:53

Kaza, Sinop-Ayancık karayolunun 36. kilometresindeki İncirpınarı mevkisinde meydana geldi.

Ö.K. idaresindeki otomobil, Sinop istikametine seyir halindeyken, akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştığı esnada, aynı istikamette seyir halinde olan ve sollamaya çıkan O.A.’nın kullandığı araçla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ö.K. ile diğer otomobildeki O.A., F.U., K.A., U.A. ve E.S. yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada Müyesser Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.