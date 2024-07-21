Sinop'ta feci kaza... Çok sayıda yaralı var!

Sinop-Ayancık karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 07:53
Sinop'ta feci kaza... Çok sayıda yaralı var!
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Kaza, Sinop-Ayancık karayolunun 36. kilometresindeki İncirpınarı mevkisinde meydana geldi.

Ö.K. idaresindeki otomobil, Sinop istikametine seyir halindeyken, akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştığı esnada, aynı istikamette seyir halinde olan ve sollamaya çıkan O.A.’nın kullandığı araçla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ö.K. ile diğer otomobildeki O.A., F.U., K.A., U.A. ve E.S. yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada Müyesser Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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