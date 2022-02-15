İSBAK Müdürü Mesut Kızıl ‘Akıllı Şehircilik’ projesini anlattı

15 Şubat 2022 Salı, 04:00

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ (İSBAK) Genel Müdürü Mesut Kızıl, kent içinde başlattıkları “Akıllı Şehircilik” projesiyle İstanbulluların hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Tarımdan ulaşıma, çevreden güvenliğe birçok alanda proje ürettiklerini anlatan Kızıl “Çevreye duyarlı işleri ön plana alarak, temiz suya ulaşım sağlamaktan, teknolojiyle buluşturmaya kadar güvenli şehir, akıllı tarım, güvenli parklar gibi yurttaşların hayatını kolaylaştıracak projeler üretiyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye-si’nin (İBB) kentte bakım ve onarım faaliyetlerini gerçekleştirmek için kurduğu iştiraklerinden İSBAK, teknolojik çalışmalarıyla İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak yeni projeler üretmeye devam ediyor. İSBAK Genel Müdürü Mesut Kızıl, “Akıllı Şehircilik” projesiyle, tarımdan ulaşıma, çevreden güvenliğe birçok alanda proje geliştirdiklerini kaydederek kentin altyapısını teknolojik hale getirerek, İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak istediklerini söyledi. Kızıl, “Yerinde Ar-Ge merkezi olan ilk İBB iştirakiyiz. Bir akıllı şehircilik mottosu oluşturuyoruz ve bu yönde strateji belirliyoruz. Çevreye duyarlı işleri ön plana alarak, temiz suya ulaşım sağlamaktan, teknolojiyle buluşturmaya kadar güvenli şehir, akıllı tarım, güvenli parklar gibi yurttaşların hayatını kolaylaştıracak projeler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

ENGELLER ORTADAN KALKIYOR

Projelerin çevreye duyarlı olarak ele alındığını kaydeden Kızıl, “Ömrünü tamamlamış, artık kullanımdan ayrılmış İETT otobüslerini elektrikliye çevirerek onları ömürsüz hale getiriyoruz. 2022’nin Mayıs ayında prototip üretim süreci tamamlanacaktır. Hurda araç kavramının önüne geçeceğiz ve bu sayede karbon salınımının etkilerini de azaltarak raporlaştırabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Ulaşım alanında çalışmaları ön planda tuttuklarını da ekleyen Mesut Kızıl, “‘Otobüsüm nerede’ isimli bir proje oluşturduk. Karekod okutarak hangi dakikada hangi otobüs geleceğini, engelliye uygunluğu öğrenilebilecek. Yine çok yakında Başkanımız Ekrem İmamoğlu tarafından tanıtılan, İstanbullulara Şehir Hatları ile beraber kazandırdığımız Deniz Taksi projesinin kolay rezervasyon ve ödeme sağlayan mobil uygulamasını İSBAK olarak biz gerçekleştirdik. Kullanıcı deneyimi açısından yüksek puanlar alması bizi çok memnun etti” şeklinde konuştu.

AKILLI YAŞAM AKILLI EKONOMİ

Akıllı yaşam akıllı ekonomi alanlarına değinen “Sesli Rehberlik” uygulaması hakkında bilgi veren Mesut Kızıl, sesli eser ürünlerinin şubat ayının son haftası Bebek Parkı’na konumlandırılacağını, burada hem yabancı ziyaretçilere İngilizce hem de yerli misafirlere Türkçe olmak üzere Fuzuli’nin ve heykeltıraş Haluk Tezonar’ın tanıtımının güncel ve akılda kalıcı metinlerle gerçekleştirileceğini söyledi. Kızıl, “İstanbul’da yaşamak değil İstanbul’u yaşamak gerektiğine inandığımız için kentin her köşesini 16 milyon vatandaşımızın keyif alacağı noktalara çevirmek istiyoruz” diye ekledi. Ayrıca, isteklilerin cihazın önündeki sensörde kısa bir süre beklemesinin yeterli olacağını da belirtti.

Parkları ve yeşil alanı da önemsediklerini vurgulayan Kızıl, “Yeşil alanlardaki banklarda engelli araçlarının şarjı yapılabilecek. Teknolojik aletlerini de şarj edebilecekler. Biz sahada uygulanabilir hale getirmek istiyoruz. Temiz su cihazları kuruyoruz. İSKİ şebekesi üzerinden plastik kullanımını azaltma hedefiyle park, bahçe, orman, toplanma alanları gibi noktalarda içilebilir su imkânı sağlayacağız dedi. “Mesut Kızıl çalışmalarda İstanbullularında fikirlerini önemsediklerini kaydetti.

GÜVENLİ TRAFİK PROJELERİ

“Akıllı Şehircilik” kapsamında üzerinde çalıştıkları projelerden bahseden Kızıl, “‘Akıllı kavşak kontrol cihazları’yla trafik ışıklarını kendi içinde yöneterek yoğunluğa göre, trafiği yönetmek gibi bir projemiz var. Teknolojik alt yapısını tamamlanan projemizin sahaya uygulanması için çalışıyoruz. İstanbul’da yaşayanlar için güvenli sürüşü fazlasıyla önemsiyoruz. Bu kapsamda yolcuların güvenliğini de göz önünde bulunduruyoruz. Binilen toplu taşımada aracı kullanan şoförün emniyet kemerini takması, cep telefonuyla konuşması gibi hareketlerini kameralar üzerinden takip edip bunların da başarı ve hata puanlaması şeklinde inceliyoruz. Ayrıca İstanbulluların güvenli ulaşım sağlamaları için otobüs içlerine kameralar yerleştiriyoruz. Güvenlik kapsamında ‘Güvenlik Direği’ çalışması da yaptık. Güvenli sokak mottosunu benimsiyoruz. Halkın kullanımına açık alanlarda yaşanan acil durumlarda, yetkililerin tehdidin olduğu yere hızlıca müdahale etmesi amacıyla merkeze acil durum sinyali gönderilmesini sağlayan teknolojik bir güvenlik sistemi tasarladık. Panik butonuna basıldığında lokasyona yakın güvenlik birimlerine yardım iletilecek ve bu yaşananlar kamerayla kaydedilecek” diye konuştu.

"İSTANBUL’UN HER KÖŞESİNDEYİZ"

Kızıl, “Bu yıl geliştirdiğimiz başka bir ürünümüz ise Yeni Nesil Araç Takip Sistemimizdir. VTA 920 ile araç filolarının 7/24 takibini sağlıyor, böylece sürüş güvenliğinin artırılmasını, yakıt ve işletme masraflarının azaltılmasını sağlıyoruz. Araç Takip Cihazlarımız ile İstanbul’da Ocak ayındaki yoğun kar yağışı sebebiyle yol açma faaliyetlerinde karla mücadele ekipleriyle iletişim kurduk. 697 İBB aracının çalışmalarını Ar-Ge merkezimizden takip ettik. Ortopedik engelli vatandaşlarımızı da unutmadık. Engelleri ortadan kaldırmak için bir mobil uygulamamız var. Engelli mobilite haritası ile ortopedik engelli bir bireyin nereye ve nasıl gideceğine yönelik harita çıkarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



GERİ DÖNÜŞÜME DESTEK

Artıkların çevreye geri kazandırılması üzerine de çalışmalarının olduğunu belirten Kızıl, “‘Geri Dönüşüm Otomatları’nı da aktifleştireceğiz. Akıllı platform yazılım testini tamamladık. Atılan ürünün plastik cam ya da pil olduğunu algılayıp ona göre ayrı haznelerde depolayacak. Biz atıkları ayrıştıracağız daha sonra bir sensör üzerinden çöpün miktarını öğrenip çöp kamyonlarına optime bir yol haritası çıkaracağız. Bu sayede İstanbul’daki çöp aracı trafiğinin de önüne geçmiş olacağız” diye konuştu.