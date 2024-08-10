İşçi emeklisi bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti

Çanakkale'de işçi emeklisi olan bir yurttaş, bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti.

İHA
Yayınlanma: 10.08.2024 - 13:19
İşçi emeklisi bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde işçi emeklisi Halil Başkan, bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti.

İşçi emeklisi olan Halil Başkan isimli yaşlı adam, Ezine ilçesi Millet Bahçesi'nde bankın üzerinde bulduğu çantanın içinde yüklü miktarda para olduğunu gördü. Başkan daha sonra içi para dolu çanta ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Çantanın içinde 21 bin 600 TL ve özel eşyaların olduğu tespit edildi.

Çanta sahibinin geçimini badanacılık yaparak sağlayan Mehmet Ogan olduğu belirlendi. Ardından Ogan, emniyet müdürlüğüne gelerek çantayı bulan Halil Başkan'dan teslim aldı.


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