'Dur' ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı!
Edirne’de polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan araçtan sokağa atılan uyuşturucu madde, polis ekiplerinin her yeri didik didik araması sonucu bulundu.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 58 AC 575 plakalı araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya başlayan araç, Çavuşbey Mahallesi’nde elektrik direğine çarparak kaza yaptı.
GÖZALTINA ALINDILAR!
Araçtan inerek kaçmaya başlayan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin kaçtığı güzergâhta detaylı arama yapan ekipler, bir kağıda sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirdi.
Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar oluşan araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Şüpheli 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
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