İşçi servisi kaza yaptı! 15 yaralı

Yayınlanma: 05.12.2024 - 11:42

Güncelleme: 05.12.2024 - 11:42

Samsun - Sinop yolu Taşmanlı mevkisinde M.A.Y.'nin kullandığı Kıvanç Grup adlı iş yerine personel taşıyan işçi servisi, zeminin ıslak ve kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sol kısmında bulunan bariyerlere çarpan servis çarpmanın etkisiyle savrulup yan yattı. Kaza sonucu servis sürücüsü M.A.Y ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ö.E, H.Y, H.Ş, Y.Y, V.A, F.K, G.Ç, O.A, B.K, Ç.A, M.Ö, R.H, O.K, M.Y yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.