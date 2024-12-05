İşçi servisi kaza yaptı! 15 yaralı

Sinop'ta bariyerlere çarpan işçi servisi yan yattı. Kazada, 15 kişi yaralandı.

İşçi servisi kaza yaptı! 15 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 11:42

Samsun - Sinop yolu Taşmanlı mevkisinde M.A.Y.'nin kullandığı Kıvanç Grup adlı iş yerine personel taşıyan işçi servisi, zeminin ıslak ve kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sol kısmında bulunan bariyerlere çarpan servis çarpmanın etkisiyle savrulup yan yattı. Kaza sonucu servis sürücüsü M.A.Y ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ö.E, H.Y, H.Ş, Y.Y, V.A, F.K, G.Ç, O.A, B.K, Ç.A, M.Ö, R.H, O.K, M.Y yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

 

 

 

 


Etiketler: #Sinop #kaza #işçi servisi

İlgili Haberler

Bolu Dağı Tüneli çıkışında kaza... İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli çıkışında kaza... İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
Kırıkkale'de feci kaza... Yaralılar var!

Kırıkkale'de feci kaza... Yaralılar var!
Alkollü kaza yaptı: Polisle kol kola ceza yemeye gitti

Alkollü kaza yaptı: Polisle kol kola ceza yemeye gitti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler