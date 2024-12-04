Kırıkkale'de feci kaza... Yaralılar var!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 17:57

Güncelleme: 04.12.2024 - 17:57

Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunun 14. kilometresindeki Irmak Virajlar mevkiinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 71 ACU 681 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil, daha sonra H.Ö.İ. yönetimindeki 40 ABU 774 plakalı otomobile çarptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada hafif yaralanan sürücü M.E. ile yolculardan A.Y.E. ve A.N.E., ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar çekiciyle otoparka götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı aktarıldı.