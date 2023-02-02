İşçi servisi takla attı: Çok sayıda yaralı var
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında işçi servisi takla attı. Kazada 9 kişi yaralandı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında meydana gelen olayda, yol üzerinde seyir halinde olan S.K. idaresindeki işçi servisi, ıslak zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada, araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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