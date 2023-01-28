Fenerbahçe, Joao Pedro'nun bonservisini belirledi

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 10:46

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 11:11

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Brezilya asıllı İtalyan yıldız Joao Pedro için yeni bir gelişme yaşandı.

Milliyet'in İtalyan basınından aktardığına göre Fiorentina, Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen Joao Pedro'yu kadrosuna katmak istiyor.

Fiorentina'nın transfer listesinde yer alan tecrübeli futbolcunun sakatlıktan nasıl döneceği de İtalyan kulüp tarafından yakından takip ediliyor.

Sarı-lacivertli formayı giyen Joao Pedro'nun geleceği merak konusu olmuştu. Tecrübeli oyuncunun temsilcisi, Joao Pedro'ya henüz herhangi bir resmi teklifin gelmediğini dile getirdi. Öte yandan İtalya'dan oyuncuyla ilgilenen kulüplerin olduğunu ifade etti.

Joao Pedro

7 MİLYON EURO BONSERVİS!

Bunun yanında İtalyan kulüpleri Pedro için çekimser tavır sergilediğini söyledi. Bu tavrın sebebi, oyuncu için istenen bonservis olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe yönetiminin, Joao Pedro'yu isteyen takımlardan 7 milyon Euro bonservis talep ettiği ve bu sebeple, İtalyan ekiplerinin resmi teklife yanaşmadığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den transfer ettiği Joao Pedro, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 15 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Pedro'nun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.