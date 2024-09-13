İşçi servisi tankerle çarpıştı: 11 yaralı
Hatay’da işçi servisiyle akaryakıt tankerinin çarpıştığı kaza 11 işçi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza; Hatay-Adana otoyolu İskenderun ilçesi mevkisinde yaşandı. Ford marka 31 PAG 77 plakalı M.G. idaresindeki işçi servisi, aynı istikamette ilerleyen 31 SB 119 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı.
Kazada; serviste bulunan 15 işçiden 11’i hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #hatay #servis #işçi servisi
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