İşçi servisi tankerle çarpıştı: 11 yaralı

Hatay’da işçi servisiyle akaryakıt tankerinin çarpıştığı kaza 11 işçi hafif şekilde yaralandı.

İşçi servisi tankerle çarpıştı: 11 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 09:38

Edinilen bilgilere göre kaza; Hatay-Adana otoyolu İskenderun ilçesi mevkisinde yaşandı. Ford marka 31 PAG 77 plakalı M.G. idaresindeki işçi servisi, aynı istikamette ilerleyen 31 SB 119 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı.

Kazada; serviste bulunan 15 işçiden 11’i hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #hatay #servis #işçi servisi

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