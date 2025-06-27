İşçi servisleri çarpıştı: Yaralılar var!

D-100 karayolu İhsaniye Sapağı mevkiinde saat 09.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yol çalışması nedeniyle bölünmüş yolda Ankara yönüne giden Şamil K. idaresindeki 81 ADG 017 işçi servis minibüsü, önünde giden Murat Ö. yönetimindeki 81 ABY 907 plakalı işçi servis minibüsüne arkadan çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada iki araçta bulunan 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.