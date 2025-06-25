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Mardin'de feci kaza... TIR ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Mardin'de feci kaza... TIR ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

25.06.2025 14:16:00
Güncellenme:
DHA
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Mardin'de feci kaza... TIR ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Artuklu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Boztepe Mahallesi'nde uluslararası İpekyolu üzerinde 13.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücülerinin adları öğrenilmeyen 42 AJG 336 plakalı otomobil ile TIR çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde otomobilde bulunan iki kişiden adı öğrenilemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan diğer yolcu ve TIR şoförü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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