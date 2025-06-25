Mardin'de feci kaza... TIR ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Boztepe Mahallesi'nde uluslararası İpekyolu üzerinde 13.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücülerinin adları öğrenilmeyen 42 AJG 336 plakalı otomobil ile TIR çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde otomobilde bulunan iki kişiden adı öğrenilemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan diğer yolcu ve TIR şoförü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



