İşçi Taksim’e çıkıyor

Yayınlanma: 03.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.04.2024 - 04:00

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), bu yıl 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı iktidarın 2013’den beri yasakladığı Taksim Meydanı’nda kutlama kararı aldı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin meydanda kutlanmaların engellenmesini “hak ihlali” saydığını hatırlatarak “Bu yıl, 2024 1 Mayıs’ında yüzümüzü Taksim’e dönüyoruz. Kararımız kesindir” dedi. DİSK yönetiminin de katıldığı İstanbul’daki genel merkez binası önünde bir basın açıklaması yapan Başkan Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nün Taksim Meydanı’nda kutlanacağını duyurdu. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk 1 Mayıs’ının önemine değinen Çerkezoğlu, Taksim Meydanı’ndaki kutlamaların 2013’den beri keyfi bir biçimde engellendiğini söyledi.

12 Aralık 2023’te ise Anayasa Mahkemesi’nin bir karar aldığını belirten Çerkezoğlu şu ifadeleri kullandı: “Geçen yıl kararları herkes için bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesi bir karar açıkladı. Taksim Meydanı’nda kutlamaların engellenmesini hak ihlali olarak açıkladı. Bu karar kesindir. 1 Mayıs’ta Taksim’de olmak her emekçinin hakkıdır. Bu hakkı engellemek hukuk dışıdır. Bizlerin 1 Mayıs’ta Taksim’de olmasını engellemek hukuk tanımazlık olur. Anayasanın tanınmadığı yerde ekmek olmaz, adalet olmaz, hürriyet ve cumhuriyet olmaz. Anayasaya sahip çıkmak, dün olduğu gibi bugün de işçi sınıfının görevidir.”



‘O MEYDAN SİMGEDİR’



Türkiye’de örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve hak arama özgürlüğü, sendikalaşma ve ifade özgürlüğü gibi birçok hakkın baskılandığını söyleyen Çerkezoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler, işçiler, emekçiler, emekliler bu ülkenin büyük çoğunluğuyuz. Bizler üretiyoruz, bizler çalışıyoruz, insanca yaşamak istiyoruz. Ülkemizde 1 Mayıs’ların bir simgesi var. İşçilerin emekçilerin mücadelesinin ve geleneğinin, emeğe saygının bir simgesi var. O da Taksim Meydanı. Bu meydan 1977’den beri yüreğimizdeki yaradır, yeniden yasaklandığı 2013’ten beri en büyük hasretimizdir. Bu yıl, 2024’ün 1 Mayıs’ında yüzümüzü Taksim’e dönüyoruz. Bizler İstanbul’da 1 Mayıs sabahı bir elimizde karanfil, bir elimizde çocuklarımızla yüzümüzü Taksim’e dönecek ve yürüyeceğiz. Türkiye işçi sınıfı işine, aşına, ekmeğine, hakkına, hukukuna sahip çıkma iradesini 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyerek gösterecek.”





