İşçiler, Asen Metal’de sendikal hakları, Atışkan Alçı’da ise özlük hakları için grevde

18 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

İşçilerin haklarına yönelik gasplar her geçen gün artarken bu haksız uygulamalara karşı direnişler de sürüyor.

Türkiye’nin birçok yerindeki fabrikalarda işçiler haklarını aramak için eylemler yapıyor. Kocaeli ve Eskişehir’de de hak arama eylemleri söz konusu. Kocaeli Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Asen Metal fabrikasında, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olan işçiler, sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarıldı. Yaklaşık 80 işçinin işten çıkarıldığı fabrikada sendika hakları için fabrika önünde eylem başlatan işçilerin direnişi bugün 100’ncü gününde. Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube Başkanı Selçuk Çiftçi, direniş sürecini Cumhuriyet’e anlattı. Çiftçi, bakanlıktan gelen yetki belgesinin ardından sendikaya üye olan işçilerin işten çıkarılmaya başladığını kaydetti. Çiftçi, konuşmasına şu şekilde devam etti: Daralma bahanesiyle işçiler çıkarıldı ancak bu sürede işe alımlar oldu. Ayrıca bu gerekçeyle işten çıkarılan işçilerin tazminatları ödenmedi. Sendikamız bu konuda dava açtı, takibini yapıyoruz ve ilk günden itibaren fabrikanın önündeki direnişimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde işten atılan işçilerin yerine işe alınan bir arkadaşımız da iş cinayetinde hayatını kaybetti. Daha yeni işe başlamıştı ve yeterli eğitime sahip değildi. Fabrikanın önündeki direnişimiz sürüyor. İşçilerin talepleri de açık, anayasal hak olan işçilerin sendikalaşma hakkı tanınsın, işten çıkarılan işçiler işbaşı yapsın.

5 yıldır fabrikada çalışan bir işçi ise süreci şu şekilde anlattı: “Bu süreç bize çok şey öğretti. İşçilerin iş verenler için ne kadar değersiz olduğunu gördük. Öte yandan içeride çalışan sendikalı işçilere karşı da baskı hâlâ sürüyor. Biz 100 gündür burada sendika hakkımız için direnişteyiz ve direnişimiz sürecek.”

GÖRÜŞMELER TIKANDI

Eskişehir’de üretim yapan Atışkan Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri San. ve Tic. AŞ’nin fabrikasında çalışan 119 işçi, kötü çalışma koşullarına, açlık ve yoksulluk sınırının çok altındaki ücret teklifine karşı Türk-İş’e bağlı Kristal-İş sendikasında örgütlendi. İşçiler TİS sürecinde taleplerinin karşılanmaması üzerine greve çıktı. İşçilerin başlattığı grev bugün 50’nci gününde. Kristal-İş Sendikası örgütlenme uzmanı Kemal Karakaya, Atışkan Alçı fabrikasında çalışan işçilerin 2021 yılının kasım ayında, yeterli çoğunluğu sağlayıp Kristal-İş Sendikası çatısı altında örgütlendiklerini kaydetti. Karakaya, “Sendikamız yasanın aramış olduğu çoğunluğun sağlanması üzerine yetki başvurusunu yaptı ve yaşanan gelişmelere bağlı olarak şubat ayında işverene görüşme çağrısını bildirdi. İlk etapta olumlu ilerleyen sözleşme görüşmeleri maddi taleplere gelince tıkandı. Sendikamız grev kararı aldı ve 30 Haziran’da tüm üyelerin katılımıyla grevi hayata geçirdi” dedi.

"VAZGEÇİRMEYE ZORLUYORLAR"

Atışkan Alçı’yla yürütülen TİS görüşmelerinde maddi talepler nedeniyle henüz bir anlaşma sağlanamadığını belirten Karakaya, “Tüketici enflasyonunun yüzde 80’e dayandığı, gıda enflasyonunun yüzde 100’ü aştığı, açlık sınırının 6 bin 840 TL’ye, yoksulluk sınırının 20.818 TL’ye çıktığı, giyim enflasyonunun yüzde 90’a ulaştığı, konut enflasyonunun yüzde 75’i geçmesiyle birlikte yaşanan fahiş kira artışları ve buna bağlı yaşanan barınma sorununu bu kadar belirginleşmişken teklif edilen zam oranı trajikomik bir hal aldı” ifadelerini kullandı.