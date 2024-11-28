İşçiler fark etti: İnşaatta ceset bulundu!
Niğde'de bir inşaatta kimliği belirsiz bir erkek şahsın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Niğde'de Şehitler Mahallesi Firaki Sokak’ta meydana gelen olayda; sabah saatlerinde işe gelen inşaat işçileri, hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; yapılan ilk müdahalede üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
KİMLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Polis ekipleri de inceleme yaptı. Erkek cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Cesedin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceği öğrenildi.
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