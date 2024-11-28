İstanbul'da korkunç olay... Sahilde 2 ceset bulundu: Kimlikleri belli oldu!
Pendik sahilinde 23 yaşındaki Melihcan Etemoğlu ile 31 yaşındaki Muhammet Kaya’nın cesedi bulundu.
Liman Caddesi'nde sahil mevkisinde 2 kişinin hareketsiz yattığını gören yurttaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çalışma başlatan polis ekipleri, hayatını kaybeden kişilerin Melihcan Etemoğlu (23) ve Muhammet Kaya (31) olduğunu belirledi.
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