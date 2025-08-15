İşçilerden Başkan İnan Güney’e destek: 'Onunla birlikte insan olduğumuzu hatırladık'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 9. dalga operasyonu kapsamında Beyoğlu Belediyesi İnan Güney ile birlikte 44 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonrası Beyoğlu Belediyesi önünde açıklama yapan temizlik işçileri, "Onunla insan olduğumuzu hatırladık" dedi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BU İNSANLAR SABAHIN AYAZINDA İŞE GELİYOR"

"Ben sekiz yıldır Beyoğlu Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışıyorum. Sabahtan beri işimizin başındayız, çalışıyoruz. Ama sabah başkanımızın alındığını duyduk hepimizde bir kırgınlık, bir yorgunluk, bir düşkünlük oluştu. Ama şunu çok iyi biliyoruz: Başkanımız dimdik duruyor. Biz de onun yanında dimdik duruyoruz. Başkanımızla birlikte ayaktayız. Bugüne kadar yapılmayan birçok şey, onun sayesinde yapıldı. İnsanlar bana 'Övüyorsun' diyebilir. Ama alakası yok. Çünkü gerçekten, geldiği ilk günden itibaren ben bunu bizzat yaşadım. Sekiz yıldır burada hizmet veriyorum. Çöpün içinde yemek yediğimiz günleri biliyorum. Karda, kışta, soğukta çoraplarımızı ısıtmak için ısıtıcıların üstüne koyuyorduk. Eğer çalışıyorsa, oraya bırakıyorduk. Sonra tekrar giyip sahaya çıkıyorduk. Herkes evinde uyurken biz sabah beşte işe geliyoruz. Arabaların altından çöp çekiyoruz. Başkanımız geldikten sonra sağ olsun, amirlerimize, müdürlerimize bildirdi: 'Bu insanlar sabahın ayazında işe geliyor, ne yapabiliriz' dediler. Dediler ki 'Sahada çorba dağıtıyoruz'. Biz de dedik ki 'Bizim işçilerimiz neden mağdur olsun'. Sonra bizim işçilere de çorba gelmeye başladı. İnanın, sabahın beşinde evinizden çıktığınızda o ayazı yediğinizde, bir tas çorba sizi kendinize getiriyor. Sahada daha güçlü oluyorsunuz.

"BİZE VERDİĞİ DEĞERLE GERÇEKLEŞTİ"

Çöp ve farelerin içinde oturduğumuz yerden bize dedi ki 'Size güzel bir yer yapacağım'. Sözünü verdi, emekçi evi yaptı. Bugüne kadar görmediğimiz konforu gördük. Masaj koltuğu koydu. Düşünebiliyor musunuz? İşçiye verdiği değeri düşünün. İnsana verdiği değeri düşünün. Biz, insan olduğumuzu anlamaya başladık. Sıcacık bir yerde, çayımızla oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Adam yorgun, argın koltukta sızıyor. Artık soba aramıyoruz. O çöpü, o pisliği evimize götürmüyoruz. Çünkü duşlarımız var. Duş alıp temizleniyoruz, sonra evimize gidiyoruz. Gerçekten sabahın beşinde kalkıp çöp topluyorsunuz. İnsanlar size öyle bir bakıyor ki… Yukarıdan, beşinci kattan kafamıza çöp atanlar oluyor. Süpürgeci arkadaşlar yer süpürüyor, peşinden hemen çöp atılıyor. Beş dakika önce süpürülmüş yere. Biraz saygı hak ettiğimizi düşünüyorduk bu saygıyı bize başkanımız kazandırdı. Bize verdiği değerle gerçekleşti.

"SONUNA KADAR LAYIKIYLA GÖREVİMİZİ YAPACAĞIZ"

Bugün döküm sahası yaptı. Daha iyi vakit geçirelim, zaman kaybı olmasın diye. Emeklilere ev açtı. Emekliler bir liraya çay içiyorlar. Beyoğlu’nda emekliler bir liraya çay içiyor. Nerede var bu? Hangi yerde görülmüş? Okullarda çocuklara su veriliyor. Bunları es mi geçeceğiz? Şişhane’den normalde otobüse binip M1 veya M2 numaralı otobüsle Kulaksız’dan Okmeydanı’na gitmeniz gerekiyor. Ama Şişhane’den minibüs koydu. Her yere servis koydu. Yaşlılarımız, Sütlüce Borsa’dan yukarıya pazara çıkarken yoruluyordu. Belki 15–20 kere duruyorlardı. Şimdi servisle yukarı çıkıyorlar. Teşekkür ediyorlar. Başkanımızın izlenimi öyle güçlü ki… Onu anlatmaya kelimeler yetmiyor. Duygularımız bile yetmiyor. Çünkü biz onunla birlikte insan olduğumuzu anladık. Onunla birlikte değer kazandık. Bugün burada ne söylesem, ne anlatsam boş gibi geliyor. O yüzden kelimelerle değil, insanların gelip kendilerinin görmesini istiyorum. Sahada dolaştığınızda bunları göreceksiniz. İnsanların ona duyduğu saygıyı göreceksiniz. Şunu da bilsinler: Başkanımız içeri alındı diye kesinlikle iş bırakmadık. Tam tersine daha çok çalışacağız. Çünkü başkanımız bize dedi ki: 'Ben içerideyken arkadaşlar, kesinlikle işlerinizi savsaklamayın'. Biz de bunu biliyoruz. Başkanımıza yakışır şekilde, sonuna kadar layıkıyla görevimizi yapacağız."