İşçilerden Mamak Belediyesi'ne zam isyanı: 'Bizi tehdit ediyorlar'
AKP'li Ankara Mamak Belediyesi'nde çalışan emekçiler açlık sınırındaki ücretler nedeniyle önceki gün iş bırakmıştı. Eylem, 2. gününde de devam ediyor. Alanda konuşan belediye işçisi, "Bizi 'işi bırakın' diye tehdit ediyorlar" dedi.
Ankara'da Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü birimlerinde çalışan işçiler ek zam talebiyle önceki gün iş bıraktı.
Asfalt, yol yapım, kanalizasyon ve park bahçelerde çalışan işçilerin başlattığı eylem 2. gününe girdi.
Sosyal yardımları düşünce asgari ücretin altında kalan ücretlerinin 22 bin lira olmasını talep eden işçiler belediyeye seslerini duyurmaya çalışıyor.
"BİZİ TEHDİT EDİYORLAR"
Alanda konuşan bir işçi, belediyenin kendilerini tehdit ettiklerini söyledi. İşçi, "Bizi 'işi bırakın' diye tehdit ediyorlar. Yemek ve yolu çıkınca 9 bin 500 TL maaş alan var" diye konuştu.
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