Polise yakalanmamak için intihar etti
İzmir’in Çiğli ilçesinde, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı ve yakalama kararı bulunan kişi, polise yakalanacağını anlayınca çok sayıda hap içerek yaşamına son verdi.
Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi’nde bir evde, 3 Ağustos günü hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı ve yakalama kararı bulunan Alim Bozkurt (29), evine polis gelmesiyle birlikte kendisini odaya kilitledi.
Polis ekiplerine yakalanacağını anlayan Bozkurt, bu esnada çok sayıda ilaç içerek fenalaştı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bozkurt, burada tedavi altına alındı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Çok sayıda ilaç içerek fenalaşan Alim Bozkurt, hastanede yapılan tüm müdahalenin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bozkurt’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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