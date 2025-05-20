İşçileri taşıyan otomobil, araçla çarpıştı: Yaralılar var!

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Kale Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tütün işçilerini taşıyan otomobil kontrolsüz bir şekilde tali yoldan çevre yoluna çıktı. O esnada çevre yolunda seyir halinde olan araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araç takla atarak devrildi. Kazada her iki araç da hurdaya döndü. Kazayı gören çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından 6 yaralıyı ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kaza sonucu polis ekipleri kontrol amaçlı bir süreliğine yolu trafiğe kapattı. Çekicilerin 2 aracı kaldırması sonucu yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Hastaneye kaldırılan 6 yaralının 4’ünün durumu ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.