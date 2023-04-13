İşçileri taşıyan servis minibüsü iki otomobile çarptı: 6 yaralı

Yayınlanma: 13.04.2023 - 17:44

Güncelleme: 13.04.2023 - 17:58

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı istikametinde meydana gelen olayda, Hacı K.’nin kontrolünü kaybettiği minibüs seyir halindeki iki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüs metrelerce savrulduktan sonra durabildi.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile içerisindeki 5 işçi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.