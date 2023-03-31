Samsun'da feci kaza... Minibüs takla attı: Yaralılar var!
Samsun'da meydana gelen feci kazada reflüje çarpıp takla atan minibüsün içinde bulunan çok sayıda kişi yaralandı.
Samsun-Ankara kara yolu Kavak ilçesi Tekke mevkisinde Yavuz Sayın yönetimindeki 61 EY 625 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı.
5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yavuz Sayın (38), Tamer Bıyıklı (42), Hava Sayın (65), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, İbrahim Esmer (34) ve Yasin Sayın (43) ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti’deki Ağıralioğlu kulisleri
- Memleket Partisi'nde 'Kılıçdaroğlu' istifası
- 'CHP ile anlaştığını açıklayacak' iddiası
- Oylar düştükçe 14 Mayıs sonrası hazırlığı yapılıyor
- Milletvekili aday adaylığından çekildi
- AKP'nin toplumu getirdiği son nokta
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi belli oldu!
- Zelenski konuşurken meclisi terk ettiler
- İYİ Parti'den sert tepki