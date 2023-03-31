Samsun'da feci kaza... Minibüs takla attı: Yaralılar var!

Samsun'da meydana gelen feci kazada reflüje çarpıp takla atan minibüsün içinde bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 11:05
Samsun'da feci kaza... Minibüs takla attı: Yaralılar var!
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Samsun-Ankara kara yolu Kavak ilçesi Tekke mevkisinde Yavuz Sayın yönetimindeki 61 EY 625 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yavuz Sayın (38), Tamer Bıyıklı (42), Hava Sayın (65), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, İbrahim Esmer (34) ve Yasin Sayın (43) ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

 


Samsun kaza

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