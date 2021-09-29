İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 10 yaralı
Uşak’ta demir yolu yapım işçilerini taşıyan servis refüje devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, Uşak-Sivaslı karayolu üzerinde Yapağılar köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Y. (51) yönetimindeki 34 FV 6335 otobüs kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, bölge trafik şube polisleri ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüyle birlikte 10 kişi, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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