Kamyon ve minibüs çarpıştı: Yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolu’nda panelvan aracın önünde ilerleyen kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BE 6545 plakalı panelvan araç, sürücüsü Özkan N.’nin kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen Ahmet S. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.
MİNİBÜS HURDAYA DÖNDÜ
Kazada Özkan N. ve yanında bulunan yabancı uyruklu arkadaşı ağır yaralandı. Kamyonete arkadan saplanan minibüs hurdaya dönerken, olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma Otoyol Trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kamyonetin sürücüsü Ahmet S.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan 'ilk istifa' açıklaması
- Süleyman Soylu’nun telefonlarını dinleyen cemaat
- WhatsApp, kullanıcılarına para dağıtacak!
- HDP ittifak kararını açıkladı
- Kitabı için 1 milyona yakın para harcanmıştı
- Cumhuriyet, TEM ifadelerine ulaştı!
- Girit Adası'nda şiddetli deprem!
- Murat Ongun paylaştı: Geliyor
- Biden neyi ifade etti bilemem
- Öğretmen maaş farkı dokuz kata çıkıyor