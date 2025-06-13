İşçilerin yasası on binlerce imzayla Meclis’e gidiyor: Muhalefet yasa teklifini birlikte sunacak

Sendikal hak ve özgürlükler için başlatılan “Barajsız Sendika, Yasaksız Grev, Güvenceli İş” kampanyası kapsamında hazırlanan kanun teklifi, muhalefet partilerinin desteğiyle 15-16 Haziran işçi direnişlerinin yıldönümünde Meclis’e sunulacak.



İş Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile İcra İflas Kanunu’nda değişiklikler öngören teklif; kampanyanın çağrıcısı olan EMEP tarafından muhalefet partilerine sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve TİP’in mutabakatıyla teklif Meclis’e taşınacak.

TEKLİF MECLİS’TE AÇIKLANACAK

16 Haziran günü saat 11’de Meclis’te düzenlenecek bir programla teklif kamuoyuna açıklanacak. Açıklamanın ardından teklif Meclis Başkanlığı’na sunulacak ve siyasi partilerin temsilcileri Meclis Ana Binası Basın Kapısı önünde ortak bir basın açıklaması yapacak.

BARAJSIZ SENDİKA, YASAKSIZ GREV TALEBİ

Ocak ayında başlatılan kampanya çerçevesinde EMEP; grevdeki işçiler, sendika yöneticileri, akademisyenler ve hukukçularla kapsamlı buluşmalar gerçekleştirdi. Ülke genelinde işçi havzalarında ziyaretler ve eğitim çalışmaları düzenlenirken, kampanya sosyal medya üzerinden de geniş kitlelere ulaştırıldı.

Kanun teklifinde öncelikle sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılması isteniyor. Mevcut sistemde bir işkolunda yetki alabilmek için Türkiye genelinde o işkolunda çalışan işçilerin %1’inin üyeliği gerekiyor. Teklifte bunun sendikal örgütlenmenin önünde büyük bir engel olduğu vurgulanıyor. Ayrıca 12 Eylül Anayasası’ndan kalan sendikal örgütlenmedeki baraj sınırının da kaldırılması talep ediliyor.

TOPLU SÖZLEŞMEDE REFERANDUM ÖNERİSİ

Teklif, işverenlerin toplu iş sözleşmesini engellemek amacıyla yaptığı yetki itirazlarının TİS sürecini durdurmamasını öngörüyor. İtiraz olması halinde işçilerin referandum yoluyla karar vermesi öneriliyor.

GREV YASAKLARI DA GÜNDEM DE

Grev yasaklarının tamamen kaldırılması ve grev ertelemelerine sıkı şartlar getirilmesi önerilen teklifte, grev yasağı kararlarının Cumhurbaşkanı yerine TBMM tarafından alınması öngörülüyor. Ayrıca işçilerin sendika üyesi olduktan sonra tazminatsız işten çıkarılmasını önleyecek kurallar getirilirken, işçi temsilciliği ve işçi temsilcileri kurulu oluşturulması öneriliyor.

İflas ve konkordato süreçlerinde işçilerin alacaklarının garanti altına alınması için de devletin garantör olması teklifin önemli başlıkları arasında yer alıyor.