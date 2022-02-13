İşçinin mektubu gündem olmuştu, Migros'tan açıklama geldi: 'İşten çıkarma yok, yönlendirilme var'
Önceki gün Migros'un Merter'deki bir şubesinde çalışan bir emekçinin, çöpe atılmak üzere ayrılan çürük sebzelerden alınca hırsızlık suçlamasıyla işten atıldığı iddia edilmişti. İşçinin yazdığı savunmada, "Hırsız değilim. Çok yoksul bir işçiyim" ifadeleri yer almıştı. Migros, bugün iddialarını reddetti. İşçinin çalışmaya devam ettiğini belirten şirket, çalışanın el yazısı olduğu ifade edilen ikinci bir açıklama paylaştı.
Son olarak Esenyurt’taki deposunda, yüzde 8'lik ücret artışına karşı eylem yapan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi 250 işçinin işine son veren Migros, önceki gün Merter'deki şubesinde çalışan bir emekçinin 'hırsızlık' suçlamasıyla işten atıldığı iddiasıyla gündeme geldi.
İddiaya göre Migros’un Merter’deki bir şubesinde çalışan işçi, çöpe atılmak üzere ayrılan çürük sebzelerden alınca işveren tarafından hırsızlık suçlamasıyla savunması alındı. DİSK Tekstil’in Merter Şubesi’nden savunma konusunda destek alan işçinin yazdığı savunma ise sosyal medyada gündem oldu.
İşçi savunmasında, “Asgari ücret alıyorum. Bu maaşla geçinmem mümkün olmadığı için çürük malzemelerden seçerek eve götürmek istedim. Hırsız değilim. Çok yoksul bir işçiyim” ifadelerine yer vermişti.
MİGROS İDDİALARI REDDETTİ
Şirket, bugün yaptığı açıklamayla işçinin, çöpe atılmak üzere ayrılan çürük sebzelerden alınca hırsızlık suçlamasıyla işten atıldığı iddialarını reddetti.
Teşaron şirket US Grup'un sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamayı Migros da paylaştı. Açıklamada bahsi geçen işçinin Merter'deki şubede çalışmaya devam ettiği belirtilerek, işçinin el yazısı olduğu ifade edilen ikinci bir açıklama yayınlandı.
'İŞTEN ÇIKARMA YOK, İŞÇİ YÖNLENDİRİLDİ'
Mağazada çalışan işçiye ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğu ve işçinin yönlendirildiği savunulan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Bugün yayılmaya uğraşılan asılsız haberler de bir kez daha göstermiştir ki, Migros maksatlı olarak kötü niyetli bir sürecin tarafı yapılmaya çalışılmaktadır. Us Grup tarafından olay titizlikle incelenmiş ve ekli açıklama yapılmıştır. Bahsi geçen çalışan, temizlik elemanı olarak Merter mağazamızda çalışmaya devam etmekte olup, daha önce kendisi tarafından yapıldığı belirtilen açıklamanın tamamen başkaları tarafından yönlendirilerek yazıldığını, paylaşımların kendi iradesi dışında yapıldığını ifade etmiştir.”
https://t.co/Q0XfSOOfZd pic.twitter.com/LP0tG5FEJO— Migros Türkiye (@Migros_Turkiye) February 12, 2022
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