İşe başladığı gün kaza geçiren moto kurye hayatını kaybetti
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kamyonet, minibüs ve motosikletin karıştığı kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin bir firmada moto kurye işine başladığı ve ilk gününde bu kazayı geçirdiği öğrenildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü minibüs, kamyonet ve motosikletin karıştığı kazada 19 yaşındaki moto kurye Enes Aygüneş ağır yaralanmıştı.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aygüneş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aygüneş, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’nde bulunan Kocataş Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kocataş Mezarlığı’na defnedildi.
Öte yandan, 19 yaşındaki gencin bir firmada moto kurye olarak işe başladığı ve daha ilk gününde kazaya karışarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
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