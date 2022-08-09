İşe başladığı gün kaza geçiren moto kurye hayatını kaybetti

09 Ağustos 2022 Salı, 12:36

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü minibüs, kamyonet ve motosikletin karıştığı kazada 19 yaşındaki moto kurye Enes Aygüneş ağır yaralanmıştı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aygüneş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aygüneş, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’nde bulunan Kocataş Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kocataş Mezarlığı’na defnedildi.

Öte yandan, 19 yaşındaki gencin bir firmada moto kurye olarak işe başladığı ve daha ilk gününde kazaya karışarak hayatını kaybettiği öğrenildi.



