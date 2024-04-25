Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi
Yeşilçam'ın efsane oyucularından Ahu Tuğba geçirdiği trafik kazası sonucu acil ameliyata alındı.
Uzun süredir Amerika'da yaşayan ve Yeşilçam’da sayısız filmde rol alan Ahu Tuğba, Los Angeles’ta geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kazada kaburgaları kırılan Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.
Ahu Tuğba ve kızı Anjelik, geçtiğimiz senelerde başlarına gelen kasırga felaketiyle gündeme gelmiş ve Miami'deki evlerini kaybetmişlerdi.
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