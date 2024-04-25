Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi

Yeşilçam'ın efsane oyucularından Ahu Tuğba geçirdiği trafik kazası sonucu acil ameliyata alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:44
Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi
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Uzun süredir Amerika'da yaşayan ve Yeşilçam’da sayısız filmde rol alan Ahu Tuğba, Los Angeles’ta geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kazada kaburgaları kırılan Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Ahu Tuğba ve kızı Anjelik, geçtiğimiz senelerde başlarına gelen kasırga felaketiyle gündeme gelmiş ve Miami'deki evlerini kaybetmişlerdi.



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