Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takımın kazandığı merak ediliyor. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 00:20
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
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Mavi Takım'dan Berna'nın vedasının ardından yarışmacılar takımlarda değişikliğe getii. İki kadın yarışmacını kaldığı Mavi Takım'a Kırmızı Takım'dan Merve Aydın dahil oldu. Değişikliğin ardından ise ilk ödül oyunu oynandı.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacıların değişikliğin ardından karşı karşıya kaldığı ilk oyunda kazanan taraf Kırmızı Takım oldu.


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