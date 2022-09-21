İşe yerleştirme vaadiyle para topladığı iddia edilen zabıtaya suç duyurusu
Zonguldak Belediyesi’nde zabıta olarak görev yapan bir personelin işe yerleştirme vaadiyle para topladığı iddiasının ortaya çıktı. Personelin bu iddianın ardından belediyeden istifa ettiği öğrenildi.
İddialara göre Zonguldak Belediyesi’nde 2019 yılında zabıta olarak işe başlayan İ.A.’nın işe yerleştirme gerekçesiyle söz verdiği kişilerden para aldığı öne sürüldü.
Para verdiği öne sürülen bazı kişilerin belediyeye giderek durumdan şikayetçi olduğunun ortaya çıkması üzerine İ.A. istifasını verdi.
İş akdi feshedilen zabıta ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden AKP'li Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan "Şikayetçi olduğumuzu savcılığa başvurarak işlemi başlattık. Adli süreç nasıl yürür nasıl gider. Kaç kişi mağdur? Biz de bilmiyoruz. Ama çok rahatsız olduk. Bütün belediye rahatsız oldu. Zan altında bırakılıyorsun. İnsanlar kandırmış mı? Paraları alınmış mı? Detayını en kısa zamanda öğreneceğiz. Bilgilendireceğiz. 2019 yılı Eylül ayında zabıta olarak işe girmiş" diye konuştu.
Video Haberler
- Trabzon'da Atatürk Köşkü, restorasyona alındı
- Nil Karaibrahimgil Beşiktaş Festivali’nde sahne aldı
- Troya Müzesi'nde '3D mapping' gösterimi
- Belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi
- Evini dükkana taşıdı
- O anlar saniye saniye kamerada
- Gece gündüz çalıştılar
- Odun ve ağaç parçalarına şekil veriyor
- 2 milyon lira ikramiye çıktı
- Türk doktorlara güveniyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu yerine düşünülen isim belli oldu
- Orduya savaş zamanı alarmı talimatı
- Alakurt’tan skandal paylaşım: ''Döver, bayıltır...'
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Peker cephesinde yeni gelişme
- AKP içindeki trol rahatsızlığı: Başımıza bela olacak
- İmamoğlu'ndan ilk tepki: 'Bir an önce kapatsınlar'
- AKP sansürü böyle kayda geçti!
- 'Türkiye şiddetle duvara çarpacak'
- II. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk