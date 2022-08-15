Kayırma, torpil, parti devleti

15 Ağustos 2022 Pazartesi

Geçenlerde muhalefet kanadından bir milletvekili şöyle konuşuyordu:

“Neredeyse apartman yöneticisini bile kendilerine yakın isimlerden seçecekler.”

Doğru söze ne diyebiliriz ki, 20. yılını geride bırakan AKP Türkiyesi’nin geldiği noktayı çok iyi özetledi, adını vermek istemediğim siyasetçi...

Cumhuriyet de geçen hafta boyunca, “torpil, kayırma, parti devleti” konularının üzerine gitti cesurca.

İzmir Temsilcimiz Tuncay Mollaveisoğlu’nun, “Parti devleti sınır tanımadı” başlıklı haberi, Türkiye’nin bürokrasi çarklarına AKP’nin nasıl çomak soktuğunu, işleyişi nasıl siyasallaştırdığını kanıtladı. Düşünsenize, işinin uzmanı, eğitimli, deneyimli bir orman şefi olan Ümran Pınar adlı hanımefendi, yetki alanındaki taşocağının kaçak yolla çalıştığını, ormanları katlettiğini ortaya çıkarıyor. Sonra da üstleri tarafından kutlanması gerekirken ışık hızı ile görevinden alınıyor. Niye? Çünkü taşocağının işletmecisi AKP’li Islahiye Belediyesi ve bu ülkede AKP ile ilişkili bir kişi ya da kurum “de-net-le-ne-mez.”

Buradan Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye çağrımızdır; Ümran Hanım’ı hemen görevine iade edin, üstelik kendisini de doğayı, ormanı, yarınları koruma adına çalıştığı için ödüllendirin. Ya da farklı bir kusuru varsa kanıtlayın! Yoksa siz de parti devleti ayıbına ortaklık edersiniz!

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Söz parti devleti ve torpilden açılmışken pazar günkü manşetimiz de AKP’nin adındaki “adalet” ifadesiyle nasıl ters düştüğünü kanıtlar cinstendi. Haber merkezinden Cengiz Karagöz, Hasankeyf’te belediye, PTT, il müdürlüğü gibi kurumlarda işe alınma şartlarını haberleştirerek AKP’nin, “Bizden olsun da ne olursa olsun” zihniyetini gözler önüne serdi. Hasankeyf’teki “keyfi” uygulama ile aklınıza gelebilecek her kurum, her şirket, AKP’li başkan ve yönetiminin eş-dostunu kadrosuna katmış. Alım listesinin ön sıralarında da sayıları bir hayli fazla olan “amcaoğulları” var! Ne güzel değil mi, partiden birileri listeyi veriyor, arkası olmayan işsiz kalırken akraba kadroya giriyor; liyakat falan hak getire!

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Geçen haftanın önemli bir gündem maddesi de Suriye ile yaşanan yeni krizdi. AKP yıllardır, Şam krizini çözemedi. Ancak bu kez işler biraz karışık. Çünkü Azez başta olmak üzere Cerablus ve Afrin’deki Türkiye karşıtı eylemler kırmızı çizgiyi geçti. Özellikle, Türk bayraklarının yakılmak istenmesi tehlikeli bir oyunun en önemli enstantanesi. Eğer, kıymeti Alanya’daki siyasi gücünden menkul Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ÖSO ile ilişkileri sınırlandırıp, Suriye merkezi hükümeti ile ilişki kurmazsa sınır güvenliği meselesi Türkiye’yi zor durumda bırakır. Cumhuriyet gazetesinin bu konudaki tavrı nettir. Dünkü Olayların Ardındaki Gerçek köşesinde ifade ettiğimiz gibi, “Türkiye bir an önce Şam yönetimi ile temasa geçmeli, din ve mezhebe bağlı politikalardan da vazgeçmelidir.” Sonuçta ulusal güvenlik, her türlü politakının önündedir!

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Geçen haftanın, üzerinde çokça konuşulan bir konusu da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı, “YSK’de (Yüksek Seçim Kurulu) bulunmayan bazı kayıtların kendi ellerinde olduğu” açıklamasıydı. AKP kanadı, yaygara kopardı, “YSK’de olmayan bilgiler nasıl sizde olur?” diye.

CHP, “YSK’den aldığımız ham veriyi olgunlaştırdık” diye bir açıklama yaptı. İşin ayrıntısını ise başımdan geçen bir örnekle anlatmak isterim.

2019 seçimlerinde oy kullanan birinci derece aile yakınım, aynı mahallede adres değiştirdi. Doğal olarak YSK listesinden düştü. CHP’nin öbek yapılanma grubu da bu seçmenin takibini yaptı, günün sonunda partiden yetkili bir kişi, söz konusu yurttaşa erişerek “Şu an YSK listelerinde gözükmüyorsunuz. Nüfus memurluğuna gidip kaydınızı güncelleyin” uyarısında bulundu. Demek ki CHP’nin öbek örgütlenme projesi sayesinde YSK’de olmayan bilgiler, Söğütözü’nün 13. katındaki Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisine ulaşabiliyor. Ortada yaygaralık bir durum yok, bilakis AKP’nin sokaktan ne kadar uzaklaştığının fotoğrafıdır bu konu!

Söz CHP’den açılmışken Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da yurtdışı örgütü ve 81 ilin gençlik kolları başkanları ile yaptığı toplantılara da değinmek gerek. Kılıçdaroğlu gerçekten son bir yıldır iktidar yolunda önemli mesajlar veriyor. Bu kez de haftanın konusu “liyakat” üzerine bir açıklama yaptı. “Artık amcası olanlar değil, liyakati olanlar iş bulacak” dedi. Yine CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki helalleşme etkinliği de CHP’yi uzun yıllar sonra halka ilk kez bu kadar yakınlaştıran çalışmalardandı.

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Ve Cumhuriyet’ten bir haber var: Yeniden yapılanan haber merkezinin şefliğine Can Uğur arkadaşımız getirildi. BirGün, Sözcü gibi kurumlarda uzun yıllar çalışan Can Uğur, çoğunluğu Cumhuriyet gazetecilik okulundan yetişen gencecik bir ekiple, ses getirecek haberlere imza atacak. Bu bağlamda imzalarını yakından bildiğiniz Sena Tufan, Gökhan Kam, Dilan Ayırkan, Çağdaş Bayraktar, Rengin Temoçin, Şeyda Öztürk, Cengiz Karagöz ve Kader Çukay’a da yeni yapılanmada başarılar diliyorum.

Yeniden görüşmek dileğiyle.