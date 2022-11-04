İSG-SEN Genel Başkanı Sayar: 21 Ekim'de İSG Katip Sistemi kapatıldı, resmi görevli olarak tek bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı yoktu

04 Kasım 2022 Cuma, 17:49

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası (İSG-SEN) Genel Başkanı İrfan Sayar, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün ülkedeki tüm iş yerlerine iş güvenliği uzmanı, hekimi ve hemşiresi görevlendirilmesini sağlayan İSG Katip Sistemi’ni 21 Ekim'de güncellenme gerekçesiyle kullanıma kapattığını belirterek “Bu süre zarfında tüm ülkedeki hiçbir iş yerinde resmi görevli olarak tek bir iş sağlığı ve güvenliği çalışanı yoktu” dedi.

Sayar, sistemin 1 Kasım’da açıldığının duyurulduğunu, ancak sisteme giriş ve sağlıklı bir işlem yapılamadığına dikkat çekti.

İSG-SEN Genel Başkanı İrfan Sayar, İSG Katip Sistemi’ndeki yaşanan sorunla ilgili açıklama yaptı.

Sayar, şunları söyledi:

“TÜM ÜLKEDEKİ HİÇBİR İŞ YERİNDE RESMİ GÖREVLİ OLARAK TEK BİR İSG ÇALIŞANI YOKTU”

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İSG Katip Sistemi’ni güncelliyorum diyerek 21 Ekim 2022 günü saat 24.00 itibariyle kullanıma kapattı. İSG Katip Sistemi Türkiye’deki tüm iş yerlerine iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve iş yeri hemşiresi görevlendirmesi yapabilmenizi sağlayan bir programın adıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 21 Ekim günü en az bir milyon iş yeri ile yapılan sözleşmeyi silerek ve 4 gün sonra açılacak diyerek sistemi kapattı. Bu süre zarfında tüm ülkedeki hiçbir iş yerinde resmi görevli olarak tek bir İSG çalışanı yoktu. 1 Kasım 2022 Pazartesi günü yeniden açtığını duyurdu. Ancak an itibarıyla giriş yapılamayan ve sağlıklı hiçbir işlem yapamayan İSG çalışanları çok huzursuz ve kafası karışık.

“GİRİŞ YAPILAMIYOR, ATAMA ONAYLARI ALINAMIYOR VE GÜVENLİK AÇIKLARI OLUŞUYOR”